Cagliari, l’annuncio di Truzzu: “La scuola di via Stoccolma riaprirà a ottobre”

Partiranno a breve i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria di via Stoccolma. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu. Sono terminate le verifiche tecniche e ricevuti i pareri da parte dei professionisti, in piena sinergia con l’istituto e in condivisione con le famiglie, la scuola ritornerà a disposizione degli alunni da metà ottobre.

Per il primo mese, il Comune garantirà il servizio gratuito dello scuolabus da via Stoccolma alla scuola di via Bixio a Selargius per favorire il completamento degli interventi senza creare ulteriori divisioni delle classi.

“Il senso di responsabilità da parte di tutti, nonostante le criticità, ci ha consentito di trovare la migliore soluzione possibile”, ha dichiarato il sindaco, “e di attivare da subito un programma di monitoraggio dell’edificio che garantirà di svolgere le lezioni in piena sicurezza in una delle scuole più frequentate di Cagliari”.