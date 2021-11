Positivo al Covid il sindaco Truzzu. E così scatta lo screening per le persone che sono entrate in contatto con lui, negli uffici di palazzo Bacaredda e anche all’ultima assemblea dell’Anci che si è svolta la settimana scorsa a Parma, alla quale ha partecipato un gruppo di consiglieri cagliaritani. E salta oggi la seduta del consiglio comunale. Il presidente Edoardo Tocco ha deciso di far saltare l’assemblea. Quella in previsione per domani potrebbe svolgersi da remoto.