Cagliari, Truzzu contro Zedda: “Si rassegni ex sindaco, lei non è Berlinguer: a son’e corru via dal Comune”

Cagliari, Truzzu contro Zedda: “Vitalizi? Fu il tuo amico Francesco Agus a proporre il bonus ai consiglieri: a son’e corru via dal Comune”. Si infiamma la campagna elettorale a Cagliari al fotofinish. Zedda attacca Truzzu accusando il centrodestra di riproporre i vitalizi. Truzzu al veleno: “Il bonus di fine mandato ai politici sardi è un’indecente proposta di Francesco Agus. Capisco la disperazione di aver perso il potere e capisco il terrore di vedere che anche i suoi sostituti rimangano con un palmo di naso, cacciati, come dicono i cagliaritani, a son’e corru dal Comune”. Truzzu parla di macchina del fango e in un lungo post sulla sua pagina Fb replica duramente alle accuse dell’ex sindaco di Cagliari: “Tagliare i vitalizi di cui beneficiano attualmente gli ex consiglieri regionali e i loro eredi e reinvestire le risorse risparmiate, circa 2,5-3 milioni di euro l’anno, nelle politiche per il lavoro.

Questa la proposta presentata già nella scorsa legislatura da Fratelli d’Italia. Oggi l’ex sindaco fuggiasco Massimo Zedda stravolge la realtà accusando noi di voler ripristinare i vitalizi.

Non è Massimo Zedda a poter dare patenti di moralità a me. Non può lui che ha lasciato Cagliari senza guida per prendere il ben più ricco stipendio da consigliere regionale. Io sto facendo esattamente l’opposto, da consigliere di maggioranza mi candido a sindaco e mi troverò ad affrontare i tanti problemi, primo fra tutti il sistema fallimentare della raccolta porta a porta, che Zedda ci ha lasciato in eredità.