Cagliari, Truzzu ci riprova: pipì dei cani, multa da 100 a 500 euro per i padroni che non ripuliscono le strade.

Disposizioni estive per i proprietari di cani. Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria da 100 Euro a 500,00 Euro; fatte salve l’eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.