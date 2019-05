Cagliari, Truzzu candidato sindaco ufficiale del centrodestra: “Risolverò i disastri del porta a porta e delle piste ciclabili”

Paolo Truzzu è il candidato sindaco ufficiale del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Cagliari. C’è l accordo di tutti i partiti di centrodestra – con l’assenza al tavolo dell’Udc, che però era già presente alla riunione di ieri – e l’attuale consigliere regionale di Fratelli d’Italia scalda i motori in vista dell’appuntamento elettorale di giugno. Accanto a lui Giorgio Angius dei Riformatori: “Con Paolo andremo a governare Cagliari dopo otto anni nei quali la città è rimasta bloccata”. E Truzzu, rispondendo in diretta alle domande di Casteddu Online, annuncia i primissimi atti che compirà da sindaco: “Una pulizia straordinaria della città, non sono contro la differenziata ma questo sistema porta a porta non va bene, va modificato”, tuona Truzzu, e fioccano gli applausi dentro la sede del Psd’Az.

Un altro tema spinoso è quello delle piste ciclabili: “Insieme alle rotonde hanno rappresentato solo l’occasione per comunicati stampa. Cancellarne qualcuna? Lo deciderò insieme ai cittadini”. E adesso, con la benedizione definitiva di Paolo Truzzu, il prossimo appuntamento ufficiale è per il prossimo diciotto maggio, c’è la presentazione delle liste.