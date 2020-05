Cagliari, Truzzu annuncia: “Indice di contagio a Cagliari sopra lo 0,5, non possiamo riaprire negozi e parrucchieri”. Il sindaco di Cagliari e della Città metropolitana spiega la situazione nel capoluogo, che in base alle regole degli indici regionali vedrà ancora chiuse le saracinesche dei negozi la settimana prossima. “I dati relativi alla città di Cagliari ci dicono che l’Rt (indice di contagio) è superiore a 0,5 per cui sulla base dell’ordinanza della Regione non è possibile procedere lunedì 11 a ulteriori aperture di attività commerciali. In settimana insieme ai colleghi della Città Metropolitana, alla luce dei dati ufficiali di ogni Comune, decideremo come procedere”, spiega il sindaco Truzzu sulla sua pagina Fb.