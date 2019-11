Cagliari, Truzzu: “Basta bere alcol fuori dai locali. Chiuderemo i market aperti 24 ore su 24”

Linea dura in città contro gli schiamazzi notturni in centro storico. In aula per le dichiarazioni programmatiche il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato misure severe contro la “malamovida”. “Chiuderemo i market aperti 24 ore su 24 basta all’alcol consumato fuori di locali. Non è possibile che le persone anziane non possano frequentare piazze perché insudiciate”. Guerra anche al commercio abusivo. I provvedimenti saranno contenuti in un’ordinanza che Truzzu presenterà domani in conferenza stampa.