Cagliari, Truzzu al Ss. Trinità: “State lottando contro il virus, grazie”

Visita a sorpresa del sindaco Paolo Truzzu al Santissima Trinità di Cagliari, l’ospedale diventato il centro nevralgico per tutto il Sud Sardegna per le cure delle persone colpite dal Coronavirus. E il primo cittadino, nel suo “tour” all’interno dell’ospedale, ha elogiato i medici, gli infermieri e tutto il personale: “In questo momento delicato, ho voluto sincerarmi della situazione in prima persona e esprimere la mia vicinanza e il ringraziamento di tutta la città al personale sanitario che lavora senza sosta, e spesso in condizioni difficili, nella lotta contro il virus”.

“Soltanto uniti dal comune senso di responsabilità, rispettando le regole, con un altro sforzo riusciremo insieme a superare anche questa emergenza”.