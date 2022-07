Cagliari, trova un portafogli con mille e 200 euro sul marciapiede e lo consegna ai carabinieri

Stava rientrando dal mare e ha trovato un portafogli sul marciapiede. All’interno quasi mille e 200 euro in contanti. L’ha portato dai carabinieri che hanno rintracciato il proprietario prima di restituirgli l’oggetto smarrito e il denaro.

Protagonista della buona azione è Matteo Fais che martedì sera si è presentato nella stazione dei carabinieri di via Nuoro per consegnare ai militari un portafogli nero “Marc Picard” trovato poco prima in via San Bartolomeo. Dentro oltre alla carta di identità di Christoph Lukas Bednarek, un turista polacco, c’erano mille e 175 euro in contanti (23 banconote da 50, una da 20, una da 5), una carta di credito, bancomat e la carta di circolazione.

“Vedete, avrei potuto intascare i soldi e buttare il resto alle ortiche. Poi, però, non so come – cioè, lo so, è deformazione professionale -, ho pensato a Kant, all’imperativo categorico – “Cosa vorresti che facesse un altro?” La morale è in noi. Ogni giorno, ogni istante, siamo chiamati a scegliere e non esistono scuse: o fai il bene, o fai il male. Il mondo, in ultimo, è quello che ognuno di noi sceglie che sia”.