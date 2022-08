“Cagliari, troppi tavolini nel centro storico: impediscono persino il passaggio delle ambulanze”

La fotografia che è stata pubblicata alcuni giorni fa sul blocco del passaggio dei mezzi di soccorso ma anche dei semplici pedoni nella ” Marina” a causa dell’occupazione anche abusiva degli spazi pubblici, strade e piazze comprese, con tavolini, sedie, ombrelloni, lavagne e arredi vari, in difformità alle concessioni che sono state rilasciate dal Comune, testimonia la gravità della situazione, che deve essere ripresa in mano, come si suole dire, prima che sia troppo tardi. Non meglio va in tante altre zone della Città e nonostante l’assunzione di bel 35 nuovi Vigili Urbani, il fenomeno non sembra arrestarsi, anzi in questi ultimi tempi è peggiorato : tutti fanno quello che vogliono e con la scusa della pandemia, ormai contenuta e quasi sparita, si cerca di fare guadagni con il posizionamento di tavolini,sedie e arredi vari oltre il limite consentito, E’ una situazione insostenibile, le distanze tra esercizi non vengono rispettate ,i mezzi di soccorso non possono transitare, così come quelli di ordine pubblico, ma nemmeno una carrozzina di disabile o una coppia di anziani, come testimonia queste nostra foto.

E’ necessaria allora una presa di posizione rigida da parte dell’Amministrazione comunale, visto che l’autoregolamentazione da parte degli esercenti e delle Associazioni loro rappresentative non sentono ragioni. Cosa dicono il Sindaco e gli Assessori competenti ? Ma soprattutto cosa pensano di fare ? Eppure dovrebbero avere hanno ben chiara la situazione, anche perchè hanno occasione di farci di tanto in tanto una puntatina, seppure di passaggio.

Marcello Roberto Marchi