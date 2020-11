Cagliari, tricolore bruciato al Bastione: “Abbiamo violato il coprifuoco, sardi ribellatevi”

Una email, inviata da un indirizzo anonimo di Gmail alla nostra redazione, attraverso la quale viene rivendicato il rogo del tricolore avvenuto, ieri sera, al Bastione di Cagliari. Il gesto era stato ripreso dal nostro giornale durante la diretta video legata alla prima notte di coprifuoco in città. Adesso è arrivata la rivendicazione, con tanto di video, di un sedicente gruppo di indipendentisti. Ecco, di seguito, il testo dell’email.

“Ieri abbiamo violato il coprifuoco. invitiamo sardi e sarde a ribellarsi contro le leggi ingiuste di questo governo. Dopo mesi di prese per il culo dobbiamo pretendere che gli investimenti siano fatti per la nostra salute e per tutti coloro che stanno soffrendo in questo momento difficile per la nostra terra. Dobbiamo pretendere di non essere trattati più come una colonia. Riprendiamo in mano le sorti della nostra isola. A fora s”italia dae sa sardinnia”.