Cagliari, tre guasti simultanei: molte famiglie senz’acqua a San Benedetto

Tre guasti improvvisi, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Somiglia a una beffa la situazione che si è venuta a creare nel rione cagliaritano di San Benedetto: almeno tre palazzi, infatti, sono senz’acqua dalle dieci del mattino. Disagi tra i residenti di via Lai, via Pintor e via Corelli. E dai rubinetti continuerà ad uscire solo aria per tutta la notte. Infatti, gli operai mandati da Abbanoa non sono riusciti a trovare il tubo rotto: dopo aver scavato per circa tre ore hanno rimosso i cartelli stradali di avviso di lavoii in corso e se ne sono andati: “Torneranno domattina, la notte non c’è luce e non possono lavorare”, così spiegano dal call center della società idrica. E, in una notte di inizio novembre, chi può si è fatto portare da parenti e amici qualche bidoncino pieno d’acqua.