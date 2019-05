Cagliari, travolto da un’auto in viale La Playa: 63enne finisce all’ospedale

Travolto da un’auto mentre attraversa la strada in viale La Playa fuori dalle strisce pedonali. L’uomo, un 63enne cagliaritano, a causa dell’urto con la Fiat Bravo che l’ha investito, è stato scaraventato a circa due metri di distanza cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge