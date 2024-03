Cagliari, travolta da un’auto mentre attraversa in via Peretti: 43enne grave al Brotzu

Un grave incidente è avvenuto in via Peretti a Cagliari. Una 43enne è stata investita mentre stava attraversando la strada proprio nel punto in cui aveva perso la vita il 16enne cinese Xuanming Guan. La malcapitata ha colpito il parabrezza ed è poi caduta sull’asfalto, battuto la testa: il trentaduenne al volante dell’auto, una Audi, si è subito fermato per soccorrerla e chiamare il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata e la donna è stata portata, in codice rosso per un trauma cranico, al Brotzu. Le sue condizioni, all’ingresso in pronto soccorso, sono state giudicate gravi.