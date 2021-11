Cagliari, travolta da un camion in via Quirra: Is Mirrionis prega per Vanda Gervasi

Is Mirrionis prega per Vanda Gervasi. E’ ricoverata in Rianimazione al Brotzu ed è in gravi condizioni (e prognosi riservata) la donna investita ieri sulle strisce pedonali in via Quirra. L’incidente ieri sera poco dopo le 18 e 30. Stava raggiungendo il figlio, quando è stata travolta da un camion assieme alla figlia Roberta Marchetti. La donna, novantenne, 3 figli, è molto conosciuta e stimata a Is Mirrionis, quartiere dove ha sempre vissuto. E tanti nel rione sperano che possa riprendersi al più presto. All’investitore, P.A., di 55 anni, che si trovava alla guida dell’autocarro, è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo (che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria). L’uomo è risultato inoltre positivo all’alcoltest ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravissime.

Al mercato di via Quirra c’è grande tristezza. “In tanti qui ce la ricordiamo”, spiega Mirko, pescivendolo, “sempre gentile e cortese. Molti sono scossi per l’accaduto. Speriamo che il Comune si preoccupi di mettere in sicurezza la zona”.