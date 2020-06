Cagliari, travolge una donna e scappa ma perde la targa: automobilista pirata con le ore contate

Ha travolto una donna cinese di 56 anni in via del Fangario a Cagliari ed è scappato. Prima di investire la malcapitata, però, ha centrato un’auto parcheggiata a causa dell’alta velocità che gli ha fatto perdere il controllo. Gli agenti della polizia Municipale, infatti, hanno trovato sull’asfalto tracce di pneumatici per almeno quaranta metri. E, soprattutto, la targa anteriore e il paraurti. I poliziotti stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per risalire in tempi rapidi all’investitore.