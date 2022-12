Cagliari, trappola Asse Mediano: ennesimo incidente con feriti e code chilometriche

L’Asse Mediano di Cagliari si conferma una trappola per gli automobilisti. Ennesimo incidente, stavolta un tamponamento in un punto molto critico e già teatro di tanti schianto, cioè a poca distanza dallo svincolo per via dei Valenzani. Una donna di 53 anni ha avuto la peggio ed è stata trasportata, ferita e in codice giallo, all’ospedale Brotzu. La stessa ambulanza intervenuta ha dovuto faticare per raggiungere il punto esatto dell’incidente. E tantissimi automobilisti si sono ritrovati imbottigliati sino allo svincolo per Genneruxi.

La situazione si è sbloccata dopo quasi un’ora, grazie all’intervento delle Forze dell’ordine che, mentre le auto coinvolte venivano spostate dal centro della strada, hanno avuto il loro bel da fare per dirigere il traffico e riuscire a trovare uno spazio per fare defluire le auto incolonnate.