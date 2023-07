Cagliari, transenne record in via Pontano: “Da 10 anni costretti a giri folli per parcheggiare”

Da dieci anni in via Pontano a Cagliari c’è un addobbo tutt’altro che previsto e gradito, in primis dagli abitanti. Una fila di transenne, piazzate per un porticato sempre più a rischio crollo, ormai intriso di muffa, piazzate e mai levate dal Comune. E, oltre ai rischi per possibili cedimenti, c’è anche il caos del parcheggio. Margi Severino si è fatta da portavoce del malcontento di chi vive sia in via Pontano sia nella vicinissima via Goldoni: “Mi chiedo come sia possibile che dopo più di dieci anni nessuno sia intervenuto per fare i lavori che vanno fatti e togliere le transenne. Per entrare nell’area dei pacheggi dobbiamo fare tre strade in più, ed è ovviamente una seccatura”. Oltre le barriere, infatti, ci sono tanti stalli, molti liberi e a disposizione, quindi, anche di chi non abita nella zona.

