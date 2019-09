Cagliari, tragedia sfiorata in via dei Giudicati per il crollo dell’albero: donna e bambino “miracolati”

Sono vivi per miracolo la donna e il bambino presenti a bordo dell’automobile centrata da un grosso albero, crollato all’improvviso in via dei Giudicati a Cagliari. Sono stati i Vigili del fuoco di Cagliari i primi ad arrivare sul luogo, intervenendo con un’autogrù e un’autoscala. I due occupanti della macchina, fortunatamente, non si sono fatti neanche un graffio ma sono stati comunque controllati dal personale medico di un’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale per regolare il traffico, particolarmente intenso in quella strada soprattutto nel momento del crollo dell’albero, avvenuto poco prima delle nove del mattino.