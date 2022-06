Cagliari, tragedia al Poetto: 39enne di Ussana muore mentre fa il bagno

Dramma al Poetto, all’altezza dello stabilimento Ottagono. Alberto Matta, 39enne di Ussana, è morto mentre stava facendo il bagno. Ha provato a chiedere aiuto, ma è stato tutto inutile: i soccorritori del 118, intervenuti insieme ai carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il primo a intervenire è stato il bagnino della postazione di salvamento presente, già, sul tratto di spiaggia dello stabilimento. Inutili tutti i tentativi di strapparlo alla morte. Nessun mistero sulle cause del decesso: si è trattato di un malore fatale e non ci sarà bisogno di nessuna autopsia, salvo ripensamenti. Matta, ussanese doc, viveva in paese insieme ai genitori, anziani. Primo di tre fratelli, aveva fatto qualche lavoretto in passato ma, ultimamente, era disoccupato e trascorreva le giornate a prendersi cura del padre e della madre, nella loro abitazione.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro di Ussana, gettando tutta la popolazione nello choc e nello sconforto.