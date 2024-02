Cagliari, tragedia di via Peretti: “Truzzu ha 600 milioni in cassa ma non spende 15mila euro per salvare la vita dei nostri ragazzi”

“Ci sono 600 milioni di euro per le infrastrutture nelle casse del comune di Cagliari, ma il sindaco Paolo Truzzu non è stato capace di spenderne 15mila per mettere in sicurezza via Peretti e di dare una risposta concreta e immediata al disperato appello dei genitori dei ragazzi che frequentano il liceo Euclide dopo la tragica morte del povero Xuanming Guan. Tutto questo è inaccettabile, denuncia una totale mancanza di sensibilità e interesse per i problemi reali dei cittadini: sarebbe dovuto andare lui stesso, quello stesso giorno, a mettere un attraversamento pedonale rialzato, invece neanche è andato sul posto”. Fabrizio Marcello, consigliere comunale del Pd, attacca ad alzo zero Truzzu sulla sicurezza stradale a Cagliari e, in particolare, sulla situazione di via Peretti. Una strada che è una bomba a orologeria, senza le minime misure di sicurezza, attraversata ogni giorno da migliaia di ragazzi.

La morte del 15enne, che attraversava le strisce pedonali per andare a scuola, il primo giorno dopo le vacanze di Natale, non ha smosso nulla. I genitori del liceo classico-scientifico Euclide hanno scritto immediatamente dopo la tragedia una lettera a Truzzu e agli assessori alla Viabilità Alessio Mereu e al Verde pubblico Giorgio Angius, facendo proposte concrete, peraltro di facile realizzazione e poco costose. Ma nulla: nessuna risposta è arrivata dal Comune. Eppure, in gioco ci sono le vite di tanti giovanissimi. Qualche giorno fa Marcello, con gli altri due consiglieri comunali Marco Benucci e Matteo Massa, ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere come mai nessun intervento sia stato fatto per via Peretti, dove peraltro la presenza del mc Donald’s aumenta in misura esponenziale la presenza di ragazzi.

Chiunque sia passato anche solo una volta da via Peretti sa bene che è una strada pericolosissima. Gli automobilisti sfrecciano, non si sono dissuasori né semafori, la visibilità è ridottissima a causa delle siepi. E i genitori hanno paura. Tanta.

“Martellermo Truzzu, che pensa solo alla campagna elettorale, e i suoi assessori affinché intervengano. Bastano 15mila euro per un attraversamento pedonale rialzato e illuminato, e sarebbe già un primo risultato. Poi – incalza il consigliere comunale dem – servono il limite a 30 chilometri all’ora, una pensilina per il bus accessibile, sfoltire le siepi di almeno 7-10 metri e non di uno come è stato fatto, mettere segnalazioni stradali ovunque. Con 40mila euro si riesce a trasformare via Peretti in una strada sicura per tutti: anzi, lancio anche una sfida al Mc Donald’s a partecipare alla messa in sicurezza della strada. Cagliari va ripensata a misura delle fasce più deboli, gli anziani e i bambini, anche organizzando corsi a scuola. Ma Truzzu ha preferito usare i 10 milioni destinati alla sicurezza stradale per una ristrutturazione di via Roma che non piace a nessuno. Su via Peretti non molleremo – conclude Marcello – Non possiamo aspettare che accada un’altra tragedia”.