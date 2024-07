Cagliari, tra gli incivili dei rifiuti anche turisti: “Abitano nei b&b e strutture ricettive del centro storico”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Disfarsi della spazzatura a costo zero in uno dei cestini in ghisa presenti nel centro storico di Cagliari? Lo fanno anche i turisti, purtroppo . Ecco, infatti, nelle foto spedire alla nostra redazione dalla commerciante Michela Pusceddu, residente nella zona di Villanova: “Sabato sera mi sono imbattuta in una turista che ha scaricato della spazzatura da un grosso bustone. Purtroppo fatti simili capitano ogni estate, quando le strutture ricettive, in regola e non regola, ospitano i vacanzieri”.

“Sì tratta di una delle tante problematiche inerente ai rifiuti che affligge il centro di Cagliari durante l’estate. Specialmente la domenica mattina tutti i cestini destinati ad altri rifiuti traboccano di sacchetti, spesso anche abbandonati in prossimità di questi, con conseguente liquame e puzza nauseabonda”.