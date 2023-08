Cagliari, totem pubblicitario in strada senza permesso: il Comune chiude un negozio per 4 giorni

Negozio di abbigliamento mette un totem pubblicitario in via Garibaldi senza permesso. E scatta la linea dura del Comune che, applica il regolamento sull’occupazione del suolo pubblico e lo chiude per 4 giorni.

Tutto parte da un blitz della polizia municipale del 11 maggio scorso. La “Dama Investment titolare di un locale in via Garibaldi al numero civico 224 stava occupando, senza alcun titolo, la strada (una porzione di 0, 30 metri quadrati) con un totem.

La società non ha contestato il provvedimento, anzi ha ammesso di avere occupato il suolo pubblico, ma il tutto “sbadatamente e momentaneamente fuori l’ingresso del negozio” e “senza aver creato pregiudizio al passaggio di veicoli e pedoni ”, ha aggiunto, sempre in propria difesa. Ma l’amministrazione comunale si è dimostrata inflessibile e ha deciso di chiudere il locale per quattro giorni consecutivi dal 21 al 24 agosto 2023.