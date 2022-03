Cagliari, tornano finalmente le visite negli ospedali: ecco tutte le regole per i parenti

Anche il Policlinico di Cagliari si allinea alle direttive del governo e riapre le porte ai parenti dei pazienti ricoverati. Una decisione molto attesa, soprattutto da parte di chi giace in un letto da solo per tutto il giorno e attende il conforto e la compagnia dei propri parenti. Via libera alle visite, dunque, ma con regole e disposizioni ben precise perché l’emergenza Covid non è assolutamente finita. Intanto in stanza potrà entrare un solo parente per paziente, in due fasce orarie, una al mattino dalle 13.15 alle 14 e una di sera dalle 19 alle 19.45. La visita potrà durare al massimo 45 minuti.

Regole ferree anche su chi potrà accedere. Bisogna essere in possesso del super green pass, ovvero aver fatto le tre dosi di vaccino per poter entrare senza altri documenti. Chi invece è in possesso del certificato base, dunque solo due dosi di vaccino, oppure sono guariti dal Covid da meno di 6 mesi, prima di accedere ai reparti devono esibire il risultato di un tampone molecolare o antigenico. Ogni visitatore riceverà un badge lasciapassare per poter accedere al reparto.