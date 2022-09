Cagliari, torna il Brazilian Ju Jitsu: dal 18 al 25 settembre oltre 700 atleti da 42 nazioni

Si annuncia come l’edizione dei grandi numeri, sia sotto l’aspetto turistico che sportivo, quella che consacra Cagliari e la Sardegna nel circuito mondiale del Brazilian Ju Jitsu.

Per il settimo anno la BJJ Summer Week – organizzata dall’associazione S’Animu con il fondamentale contributo dell’assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari – porterà a Cagliari centinaia di sportivi, con accompagnatori e famiglie: sono oltre 700 (provenienti da 42 Paesi) gli iscritti alle gare che dal 18 al 25 settembre si svolgeranno al Palaboxe, nel palazzetto di via Rockefeller, nell’impianto di Monte Mixi.

La manifestazione è stata presentata oggi dagli organizzatori, Emanuele Frongia e Daniele Pisu, con l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, e l’assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Andrea Floris.

CAGLIARI IN VETRINA

Anche in questa edizione la Summer Week sarà una grande occasione, per il capoluogo e tutta l’area metropolitana, per mettersi davvero in vetrina. Hotel, B&B e anche seconde case nell’area metropolitana ospiteranno la comitiva del BJJ, “con il consueto spirito di far conoscere il territorio, le bellezze della Sardegna e, quest’anno, anche i sapori locali, con una expò per gli atleti, con produttori di vini e prodotti tipici”, hanno detto gli organizzatori.

I NUMERI

C’è chi arriva per la prima volta e chi da ormai sette anni, terminata la Summer Week, trascorre le ferie in giro per l’Isola. L’appuntamento con il BJJ è un perfetto connubio tra sport e turismo. Lo scorso anno, nel pieno delle restrizioni per il Covid19, sono arrivate quasi mille persone, tra atleti, familiari e organizzatori, per un giro di affari sul territorio di circa 800 mila euro. Quest’anno l’obiettivo è superare il milione di euro.

POLARIS

Tra le novità di quest’anno, c’è l’appuntamento con la XXI edizione di Polaris, torneo di Jiu jitsu e grappling tra i più importanti al mondo, in programma il prossimo 24 settembre a Cagliari, all’interno della Summer Week.

Quest’anno anche atleti sardi potranno essere selezionati per la manifestazione internazionale che vedrà la partecipazione di numerosi campioni , scelti tra i migliori professionisti ed emergenti del settore.

“Il Polaris – hanno spiegato Frongia e Pisu – è nato nel 2015 in Inghilterra e rappresenta da sempre un must del jiu jitsu professionistico e dei tornei invitational internazionali. Questa competizione ha un regolamento specifico che valorizza la sottomissione come obiettivo massimo della lotta rispetto ai punti e ai vantaggi classici. Questo tipo di regole enfatizza la lotta dinamica e pregiudica le situazioni di stallo o di passività, regalando uno spettacolo senza precedenti a chi vi assiste”.

L’evento di Polaris sarà ospitato all’Auditorium del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari,

RIPRESE INTERNAZIONALI

La kermesse di arti marziali quest’anno sarà arricchita anche dall’accordo con la piattaforma UFCpass, il canale tv specializzato in arti marziali miste ultimate fight championship, che porterà l’immagine della Sardegna nel mondo, come ad ospitare l’evento che, dalla sua fondazione, non è mai uscito dall’Inghilterra e dal Galles (da sempre paesi ospitanti delle varie edizioni)

REORG.

Tra i partner di questa edizione c’è Reorg Charity, organizzazione nata in Inghilterra e poi approdata in Nuova Zelanda e Stati uniti, che aiuta il personale militare e i veterani a superare le disabilità mentali e fisiche proprio attraverso il combattimento e il BJJ. All’interno della Summer gli esperti di Reorg spiegheranno i benefici psicologici e terapeutici del BJJ.