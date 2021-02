Cagliari-Torino 0-1, i rossoblù si spengono alla Sardegna Arena: Di Francesco al capolinea. Incredibile sconfitta del Cagliari in casa con i granata, decide un gol nella ripresa di Bremer al 78′. La striscia negativa continua, un solo punto in dieci partite per il tecnico del Cagliari che sembra a un passo dall’addio. Un solo tiro in porta di Joao Pedro, cinque del Torino che ha sfiorato diverse volte il raddoppio nel finale. Grande confusione tattica con l’ingresso nel finale di Cerri Pavoletti e Duncan con Pereiro, che non è bastato a scuotere una squadra che sembra allo sbando. La classifica ora è drammatica, i rossoblù sono terzultimi a cinque punti dal Torino e anche la Fiorentina oggi ha vinto con lo Spezia. Ora linea ai tifosi rossoblù nel programma di Radio Casteddu “A bocce ferme dopo il Cagliari”.