Cagliari, topo d’auto arrestato dai carabinieri

Un arresto a Cagliari per furto su un’autovettura.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Stampace hanno arrestato un uomo di 38 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato su un’auto.

L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il soggetto aggirarsi in modo sospetto attorno ai veicoli parcheggiati sulla pubblica via. I militari sono intervenuti prontamente, intercettando l’uomo in via Cuoco, all’angolo con via Santa Maria Chiara.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due occhiali marca Ray-Ban, un paio di auricolari Bluetooth e un cavetto carica batterie. La refurtiva era stata asportata forzando il finestrino e la maniglia della portiera posteriore sinistra di una Dacia Sandero, di proprietà di un cittadino residente nella stessa via.