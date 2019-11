Cagliari, testacoda sull’asse mediano: c’è un ferito

Incidente stradale pochi minuti fa nell’asse mediano di scorrimento.

Una Citroen C3 condotta da un 61enne di Quartu che stava percorrendo l’asse mediano diretta verso viale Marconi, giunta all’altezza della rampa di uscita per il viale, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è scontrata sul guard rail laterale.

La Citroen è andata in testacoda e si è poi scontrata ulteriormente con un’altra Citroen in transito nella rampa.

Al momento si registra un ferito, il passeggero della C3.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.