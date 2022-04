Cagliari, terzo palo metallico crollato in pochi giorni: “Colpa della pipì dei cani”

Sono in caduta libera e costituiscono una seria minaccia per i passanti: crollano i pali metallici in città. E’ il terzo caso in poco più di un mese. Dal 14 marzo a oggi uno è caduto in via Schiavazzi, un altro due giorni fa in via Fracastoro e il terzo proprio ieri nel viale Belvedere.

“La considerevole presenza di ruggine, alla loro base, suggerisce che alcuni pali sembrerebbero compromessi da un fenomeno corrosivo, un logorio legato anche all’urina dei cani”, denuncia Marcello Polastri, consigliere comunale Psd’Az, presidente della commissione Sicurezza, “bene, dunque, utilizzare all’occorrenza una bottiglietta d’acqua . Ma è sensato avanzare una richiesta per la più opportune verifiche e per i provvedimenti del caso”. Poi suggerisce: “Da qualche anno, in molte città italiane, è stata installata una guaina alla base dei pali per evitare la corrosione del metallo. Un intervento che sarebbe meno invasivo e meno oneroso. Da qui, una imminente richiesta”.