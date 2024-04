Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, terremoto nella Lega di Alessandra Zedda: il leader cagliaritano Andrea Piras si dimette e lascia il partito. L’ex consigliere regionale e coordinatore del partito di Salvini attacca: “Uomini soli al comando, non è più la Lega che ho conosciuto. Le elezioni hanno certificato il disfacimento del movimento”. Andrea Piras lo ha annunciato oggi con un post su Fb che non è sicuramente un buon viatico per il centrodestra reduce dal disastro Truzzu: “Oggi ho rassegnato le mie dimissioni dal partito della Lega. “È sempre difficile chiudere un capitolo della propria vita, se poi questo coinvolge l’impegno politico, al quale ho dato tutto me stesso allora diventa anche doloroso.

Si arriva però a un momento in cui si deve dire basta e preservare la propria integrità morale.

La Lega da me conosciuta, di cui facevo parte da ben prima dei clamorosi risultati elettorali del 2019, era un movimento che imperniava le sue priorità sui valori dell’ascolto e della condivisione.

Ho provato, quindi, profondo dispiacere nel constatare che, per quanto riguarda la struttura sarda, sono stati traditi tali valori fondanti.

Il Segretario regionale ha scelto la formula dell’”uomo solo al comando” una dinamica che, a mio avviso, è incompatibile con il DNA Lega che ha sempre fatto dell’ascolto e valorizzazione di militanti e simpatizzanti la sua guida.

I risultati dell’ultima tornata elettorale purtroppo hanno dato ragione al sentire comune quando si prevedeva il disfacimento totale del movimento, in caso in cui la scelta dei candidati fosse ricaduta su figure, certamente valide, ma decisamente lontane dai valori e degli ideali della Lega.

Infatti, oggi il solo rappresentante della Lega nel Consiglio Regionale della Sardegna non ha una storia leghista, non ha condiviso il progetto che ha fatto crescere il partito e che iniziava a dar frutti, non tanto sulle percentuali al seggio, ma con la crescita e il radicamento territoriale, vero pilastro di qualsiasi iniziativa politica.

Ringrazio quanti hanno condiviso con me questo percorso politico per il lavoro profuso.

Il mio impegno a favore della comunità non finisce qui, lo devo a tutte le persone che mi hanno dimostrato ancora una volta fiducia, un impegno che proseguirà nelle file dell’UDC. Un contenitore politico che custodisce intatti valori quali l’ascolto e la condivisione delle decisioni, un partito che incarna i medesimi ideali della mia storia personale e politica.

Sono certo che in questo nuovo contesto, avrò l’opportunità di portare avanti la voce dei cittadini e lo farò da subito, mettendomi a disposizione per le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cagliari”, conclude Andrea Piras.