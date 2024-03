Cagliari, Terrapieno senza speranze: sporco e abbandonato in mano agli abusivi

Il terrapieno di Cagliari è senza speranza. Non solo nei 5 anni dell’amministrazione comunale guidata da Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d’Italia, nulla è stto fatto per migliorarlo e renderlo meno squallido, ma la situazione è addirittura peggiorata.

Sporco, abbandonato, con alberi divelti e mai ripiantati, in mano ai parcheggiatori abusivi e ai ragazzi che si ubriacano indisturbati o fanno uso di droghe favoriti dal buio pesto che continua ad avvolgere la zona, è un biglietto da visita pessimo per la città. Per non parlare dell’odore orribile delle strade vicine, deturpate dai murales e usate come orinatoi.

La scaletta che porta in via San Saturnino è ancora senza luce da non si sa più quanto, e chi ci abita è costretto a utilizzare la torcia del cellulare per non inciampare in quei gradini sporchi e puzzolenti.

A due passi dal Terrapieno ci sono le vie dello shopping e del passeggio, di fronte c’è il Bastione e ci sono gli ascensori che portano a Castello: tutte mete turistiche, che inevitabilmente svelano il degrado di quello che potrebbe essere un salotto a cielo aperto.