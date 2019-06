Cagliari, terminali ko alle Poste: lunghe file e disagi agli sportelli

Terminali ko alle Poste, impossibile ritirare pensioni, inviare pacchi o, anche, una semplice raccomandata. Il sistema è in tilt, e si tratterebbe di un grosso guasto a livello nazionale. E anche nel capoluogo sardo, in tutti gli sportelli, bisogna attendere che “qualcuno” risolva la situazione. Alle 8:20 erano già in tanti in fila, per esempio, in via Tola, fuori dall’ufficio postale numero sei. Soprattutto anziani, ma anche giovani che hanno pensato di venire all’apertura per sbrigare questa o quella operazione prima di andare al lavoro o all’Università. Tutto inutile: “Il problema dipende da Roma e dalle linee Telecom”, spiega una responsabile delle Poste ai clienti infuriati: “Ma sino a quando dobbiamo restare qui?”, chiede più di una persona. “Non lo sappiamo”, questa la risposta dell’operatrice, “chi può attendere, attenda. Potete prendere un foglietto di carta e fare una lista dei vostri nomi e dell’ordine di arrivo”. Qualcuno si siede di nuovo, qualcuno sbotta e urla, qualcun altro se ne va. Impossible sapere quando verrà risolto il “guasto telematico”.