Cagliari, tentato furto al distributore di bevande: denunciati due giovani stranieri.

Il 20 marzo, alle 17,30 a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per tentato furto aggravato in concorso in danno del punto vendita h/24 “Punto G”, un cittadino del Gambia, 29 anni, e un cittadino della Bulgaria, 20enne, entrambi con pregiudizi di polizia a carico.

Presso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari è giunta una richiesta di intervento che ha indicato la presenza di due persone poco prima inquadrate dalle telecamere di sorveglianza del locale commerciale e intente a manomettere i distributori di bevande, con il verosimile scopo di impadronirsi delle monete. I due non sono stati trovati sul posto ma sono stati individuati dai Carabinieri nei pressi di via Santa Gilla e riconosciuti per coloro che avevano commesso il tentato furto. Durante la perquisizione è stato trovato addosso al gambiano un taglia unghie della lunghezza totale di 11 cm, verosimilmente utilizzato per commettere il danneggiamento, e sottoposto a sequestro. Il titolare dell’esercizio ha denunciato presso il Comando dei Carabinieri il danneggiamento della macchinetta erogatrice delle bevande e di una parete della struttura.