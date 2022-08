Cagliari, tenta la fortuna e vince: “Una casalinga 30enne si è portata a casa diecimila euro”

Ha speso 5 euro e se ne è portati a casa ben diecimila, riuscendo a trovare il numero che, moltiplicato per dieci, le ha permesso di ottenere una vincita decisamente alta. Colpo grosso nella tabaccheria Mandas di via Castiglione a Cagliari. Ad annunciare la vittoria è il titolare, Enrico: “La vincitrice è una casalinga di trent’anni. Quando ha grattato e si è resa conto di aver vinto diecimila euro mi ha solo detto grazie, sicuramente non era ancora consapevole totalmente di aver fatto un colpaccio”. Una cliente abituale, quindi, visto che Mandas conosce addirittura la sua età. Ma nessun altro dettaglio, la privacy in questi casi è davvero sacra: “Sono felice, ovviamente, per lei. Si è portata a casa una bella sommetta, proprio a ridosso delle vacanze di Ferragosto”.