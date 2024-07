Cagliari, tenta di violentare un’amica e la picchia: 27enne finisce in carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tenta di violentare un’amica e la colpisce: Diego Zanda, 27enne, di Bari Sardo, finisce in carcere per tentata violenza sessuale, minacce e percosse. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando la vittima ha raccontato l’accaduto formalizzando una denuncia ai carabinieri. I due, conoscenti e legati da una frequentazione sentimentale saltuaria, avevano partecipato a una festa al termine della quale si sono appartati in auto nel belvedere di viale Buoncammino. Qui, secondo l’accusa Zanda avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale con l’amica e al rifiuto di questa l’avrebbe colpita, minacciata e insultata. La vittima si è recata prima in ospedale per le cure e poi dai carabinieri per la denuncia. Il gip Manuele Anziani dopo l’interrogatorio ha disposto l’arresto e per il 27enne (difeso dall’avvocato Bruno Pilia) si sono spalancate le porte del carcere.