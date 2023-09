Cagliari, tenta di rapinare un 93enne a Is Mirrionis: malvivente catturato dai residenti del rione

Tentata rapina ai danni di un 93enne a Cagliari, ma i residenti si accorgono del fatto e catturano il malvivente per assicurarlo alla giustizia: in manette un 51enne di Decimoputzu. Pomeriggio movimentato nel quartiere di Is Mirrionis, precisamente in via Flumentepido: un anziano della zona si trovava in strada quando il malvivente si è avventato su di lui per derubarlo. Nonostante la sua età avanzata si è difeso colpendo l’aggressore. Non solo: in aiuto dell’anziano sono intervenuti alcuni residenti che hanno assistito al fatto, i quali hanno immobilizzato il malvivente in attesa dell’arrivo dei carabinieri. L’uomo è stato arrestato e domani si terrà l’udienza di convalida.