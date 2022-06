Cagliari, tensioni e insulti alla consegna del premio motosega al sindaco: “Truzzu non l’ha voluto”

Il premio sindaco “Motosega 2022” è tornato a casa. “Il sindaco di Cagliari non l’ha voluto, non è sceso dalla poltrona per ritirarlo. Eravamo associazioni e cittadini pronti anche per un dialogo ma abbiamo trovato le porte del Comune chiuse con il lucchetto. Non facevano entrare nessuno, solo i consiglieri ed i dirigenti”. A stilare un resoconto del mancato blitz ecologista è Valerio Piga, ambientalista che quasi ogni giorno pubblica foto e video legati a situazioni di degrado, tra rifiuti abbandonati e alberi tagliati, a Cagliari. Insieme a una ventina tra ambientalisti e semplici cittadini e ad Angelo Cremone di Sardegna Pulita, ha cercato di consegnare l’ironico premio a Truzzu, ma senza riuscirci. E si sono vissuti anche momenti di tensione.

“Un consigliere di maggioranza, davanti a tanti testimoni, mi ha pesantemente insultato e minacciato di ‘smetterla di dire e scrivere cazzate’. Un atteggiamento volgare, intollerante contro un cittadino che lecitamente protesta in modo pacifico. Ringrazio l’opposizione che invece è scesa ed ha dialogato e solidarizzato con noi, anche per quello che mi è capitato. Oggi è stata una brutta pagina per la democrazia cittadina. Ammetto che me l’aspettavo, ma non che arrivassero ad insultare e minacciare”.