Cagliari, tensione per il tentativo di sfratto di una giovane in via Bacaredda: arrivano i carabinieri

Tensione in via Bacaredda a Cagliari per lo sfratto di una donna da un appartamento di proprietà di Area. La giovane, insieme al figlio, “si è barricata in casa” e sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Alla fine lo sfratto è stato rinviato. Presenti anche i militanti del “Movimento di lotta per la casa Casteddu”, da tempo in prima linea quando in città avvengono episodi simili. Sono loro ad aver pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook una fotografia del tentativo di sfratto con, prima dello stop allo sfratto, una serie di aggiornamenti: “Vogliono procedere allo sfratto, chiediamo a tutte e tutti di venire a portare solidarietà. Il picchetto si infoltisce, sono arrivati i giornalisti a fare la cronaca di questo primo sfratto targato Lega Nord-Psd’Az. Prima i sardi? Sì, ad essere sfrattati”.

Foto: pagina Facebook “Movimento di Lotta per la Casa Casteddu”