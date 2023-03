Cagliari, tavolini abusivi sul marciapiede: bar di via Liguria chiuso dal Comune per 8 giorni consecutivi

Otto giorni di chiusura. Tanto è costato allo Scheila Caffè, bar di via Liguria aver messo i tavolini in strada senza autorizzazione. La polizia municipale ha certificato, il 6 agosto scorso, poco prima dell’una di notte, l’occupazione di una porzione di marciapiede con 1 tavolo, 3 sedie, un “mangiainpiedi” e 5 sgabelli, per un totale di 3, 25 mq.

Come da regolamento per il locale scatta la chiusura obbligatoria. Dovrà tenere la serranda abbassata per 8 giorni consecutivi dal 4 all’11 agosto prossimi.