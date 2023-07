Cagliari, tavolini abusivi in strada: il Comune chiude per 8 giorni un ristorante di via Dante

Tavolini e sedie in strada. Tutto senza autorizzazione. E scatta la sanzione del Comune che impone la chiusura per 8 giorni a un ristorante di via Dante. Tutto nasce dal sopralluogo della polizia municipale che il 23 maggio scorso verso le 12, 30 accerta che la ditta “Itadinanta Soc. Coop.”, titolare del ristorante “Osteria Caffetteria D32”, di via Dante, occupava la sede stradale davanti al locale, pur non essendo titolare di alcuna concessione di suolo pubblico, tramite il posizionamento di tavoli e sedie. La ditta, dopo la contestazione formale non si è avvalsa della facoltà di produrre memorie scritte difensive e documenti, per giustificarsi. Così gli uffici comunali hanno deciso di chiudere l’attività per 8 giorni consecutivi: dall’1 all’8 agosto 2023 compresi.