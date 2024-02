Cagliari, tavolini abusivi e musica senza permesso: stangata da 8 mila euro alla gelateria Smeet

Tavolini abusivi e musica all’esterno. Stangata alla gelateria Smeet di piazza Yenne: 8 mila e 500 euro di multa. La Magiva, la società titolare, ha deciso di convertire lo stop alle concessioni di 33 giorni (oltre un mese senza poter servire drink all’aperto) in sanzione pecuniaria e di pagare la multa in 4 rate.

I fatti risalgono all’una di notte del 26 agosto scorso, quando il suolo pubblico davanti alla gelateria risultava occupato con tavoli, sedie e ombrelloni ricoprendo una superficie totale di 51,31 metri quadrati “in difformità rispetto alla concessione che autorizza un’occupazione di 39, 98 mq totali”.

Inoltre la polizia municipale la rilevato l’utilizzo, senza autorizzazione, di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, in funzione mediante l’impiego di 4 diffusori acustici marca “Pioneer”, collegate ad un mixer marca “Denon” e ad un Tablet marca “Lenovo”. Durante la fase di osservazione, durata 25 minuti, la porta d’ingresso risultava perennemente aperta e la musica riprodotta all’interno era perfettamente udibile all’esterno, nell’area data in concessione, per mezzo di uno dei quattro diffusori acustici installato nella parete esterna del locale.

Sono stati dunque ravvisati un’occupazione in eccedenza per mq 11,33 (mq undici,33) rispetto alla superficie concessa di mq 39,98 (mq trentanove,98), la violazione delle le misure idonee a impedire la propagazione dei suoli all’esterno dei locali e di quelle per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. La società ha comunicato di volersi avvalere della possibilità di convertire la sospensione della concessione in una sanzione economica pari a 250 euro per ogni giorno di sospensione da comminare e dovrà quindi pagare 8 mila e 500 euro in 4 rate, 3 delle quali sono già state versate.