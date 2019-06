Cagliari, tappeto di rifiuti in via Castiglione: “I gabbiani banchettano felici grazie agli incivili”

Cumuli di rifiuti in via Castiglione, proprio a pochi metri dalla centralissima piazza Giovanni XXIII a Cagliari. Da cinque giorni le maxi buste nere dei cestini pubblici sono letteralmente “sfondate” dalla spazzatura. Risultato: un tappeto di immondezza nel marciapiede della circoscrizione. Chi passa per pulire? “Nessuno. Abbiamo segnalato la situazione agli operai che vengono a svuotarci i mastelli, hanno detto che avrebbero preso provvedimenti ma nulla è cambiato”, raccontano, a Casteddu Online, vari negozianti della strada. “Gabbiani e corvi sono in festa e banchettano felici, addirittura dopo un po’ di tempo abbiamo visto pure dei topi”. E, se almeno lo svuotamento dei maxi mastelli di chi gestisce un negozio di frutta e verdura o una macelleria “sta avvenendo, almeno per il momento, regolarmente”, il problema sembra proprio essere legato alla pulizia della strada.

“Non crediamo fossero questi gli obiettivi della nuova differenziata introdotta dal Comune. Un’amministrazione responsabile non si sarebbe dovuta dimettere durante un passaggio così delicato imposto ai suoi cittadini”, afferma Roberto P., un residente di via Castiglione.