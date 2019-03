Cagliari, tappeto di auto nella via Torino pedonale: “Il nuovo parcheggio sotterraneo è una liberazione”

È pedonale, ma solo a parole. In via Torino, soprattutto nel tratto più vicino alla via Manno, le auto parcheggiate sono una consuetudine. A pochi centimetri dai tavolini di bar e locali, quasi ogni giorno c’è l’immancabile “concerto” di marmitte. La notizia, anticipata da Casteddu Online, della futura apertura di un parcheggio sotterraneo nella Scala di Ferro viene vista come un “miracolo” dai commercianti della strada. Germana Cuccu, 47 anni, da cinque gestisce un negozio di oggetti tipici sardi. Una scommessa imprenditoriale nel rione più frequentato dai vacanzieri: “La fame di parcheggi è davvero tanta, è vero che i cagliaritani non hanno voglia di camminare ma comprendo le loro difficoltà nel dover fare tanta strada a piedi per ritornare alla propria automobile dopo che hanno fatto gli acquisti in centro”.

“Qui, anche se è una via interdetta al traffico, arrivano automobili e motorini e la gente li parcheggia davanti ai negozi”, osserva, polemica, la Cuccu. “Negli ultimi due anni lavorare è stato molto difficile, i lavori in piazza Costituzione ci hanno penalizzato non poco. Adesso, con i nuovi parcheggi, spero che arrivino più clienti e, di conseguenza, più soldi”.