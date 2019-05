Cagliari, tamponamento sulle strisce in via Roma: ferita una donna

Incidente stradale questa mattina in via Roma a Cagliari.

Una Toyota Yaris condotta da un 38enne di Narcao, che stava percorrendo la via lungomare New York 11 Settembre, ha tamponato una Nissan Micra guidata da una donna di 36 anni di San Gavino Monreale che si era fermata davanti alle strisce per far attraversare alcuni pedoni.

La conducente della Nissan è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale SS. Trinità.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.