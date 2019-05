Cagliari, tamponamento con feriti sulla 131 dir: traffico in tilt alle porte della città, 4 auto coinvolte

Cagliari, tamponamenti con feriti sulla 131 dir: traffico in tilt alle porte della città. Incidente in uscita da Cagliari, sul posto arriva un’ambulanza e si è creata una lunghissima colonna di auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16, ancora non si conoscono le condizioni delle persone ferite ma al momento ci sono grandi disagi nel traffico. Sono ben quattro le auto coinvolte nel tamponamento avvenuto all’altezza del cavalcavia sopra la 554, sul posto si è creata una coda di ben due km.