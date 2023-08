Cagliari, svolta verde a Sant’Avendrace: nuovo giardino con area cani in via Rovereto

Nuova area verde con tanto di zona dedicata ai cani a Cagliari, fontanella e elemento di arredo urbano, ma anche una robusta recinzione “affinché anche i nostri amici a quattro zampe possano muoversi in sicurezza” sostiene Marcello Polastri, dopo l’avvio dei lavori per la creazione un ampio nuovo spazio verde dietro al Liceo Siotto, dove stamani si è svolto un sopralluogo.

“In via Rovereto, zona di scoperte archeologiche del passato – sostiene il Presidente della commissione comunale patrimonio e sicurezza, Marcello Polastri – si lavora da tre settimane con la massima velocità per valorizzare uno spazio sterrato a oggi inutilizzato.

Un intervento importante, dunque, dal valore di oltre 500 mila euro per creare nuovi spazi verdi e per recuperare quelli degradati” conclude Polastri illustrando di come si è reso necessario “dover creare una nuova linea idrica per portare l’acqua ad un futuro rubinetto pubblico, necessario in una zona dedicata ai cani ma anche dotata di impianto irriguo raccordato ad un buono contattore”. Una bella novità dunque, a maggior ragione per una zona assai frequentata a due passi dal Liceo Classico Siotto, nel cuore del quartiere Sant’Avendrace.