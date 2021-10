Cagliari, svolta traffico a Pirri: rotatoria e pista ciclabile in via Vesalio

“Approvato il piano l’area tra via Ferraris e via Vesalio. Realizzeremo due strade che permetteranno di creare un collegamento con via Ferraris e ridare la dignità a quella zona. C’è anche una nuova rotatoria”. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu, nel consueto video messaggio su Facebook.

Racconta dell’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione previste nell’ambito del piano attuativo proposto dalle ditte “Eredi Mannatzu, Società Victory srl e più”, che nascerà nell’area compresa tra le vie Vesalio, Volta e Ferraris. In sostanza ci saranno due strade che collegheranno il Quartiere Europeo a Pirri: la prima di collegamento la via Paracelso e via Vesalio che si snoda con due curve fino alla nuova una rotonda. Il secondo tratto interessa via Volta, oggi uno stradello. I due tratti sono connessi da una nuova pista ciclabile che si svilupperà lungo la via Vesalio in adiacenza al marciapiede esistente per convergere sull’interno della lottizzazione sfiorando tra l’ex convento di San Giuseppe.

Truzzu ha anche annunciato una variazione al bilancio “che ci permetterà di iscrivere delle risorse per il concorso Brunetta assumere così 14 funzionari che aiuteranno l’amministrazione per il Recovey Plan”. Il sindaco ha anche ricordato l’ok parcheggio di via Castiglione, “la fine all’indecorosa presenza di baracche in via San Paolo” le indagini “per assicurare i responsabili del rogo alla giustizia”. Spazio anche alla riapertura della Torre dell’Elefante (prevista per mercoledì) e all’inaugurazione dell’area verde con murale di Manu Invisible in via Eroi d’Italia. Ha anche annunciato la valorizzazione della collezione di animali imbalsamati dell’Istituto di zoologia di Ponte Vittorio (tra i quali spicca un balenottero arenato al Poetto 100 ani fa) e la proposta (presto resa pubblica) per la riqualificazione degli spazi attorno al mercato di via Quirra.