Cagliari, svolta per residenti e commercianti alla Marina: dopo un anno riapre via Dettori

Con un’ordinanza del Comune, dalle 10 di oggi, è stata riaperta al transito via Dettori. Sono, infatti, concluse le operazioni peritali disposte dal Tribunale Civile di Cagliari e pertanto, l’amministrazione comunale ha provveduto a richiedere gli scavi che erano stati aperti per consentire le operazioni peritali stesse e per la realizzazione della pavimentazione stradale, indispensabile per consentire il transito dei pedoni.

Sulla base delle valutazioni emerse, è stato autorizzato nuovamente l’accesso agli immobili dei numeri civici dispari compresi tra il 29 e il 45, precedentemente dichiarati inagibili.

In attesa del definitivo consolidamento dell’edificio sul lato opposto della via Dettori, mantenendo inalterato il sistema di puntellazione installato dal Comune a tutela della pubblica incolumità, oltre alla riapertura al transito, è stata data autorizzazione ai residenti nelle unità immobiliari sopra specificate di poter riprendere possesso degli immobili stessi.