Cagliari, svolta parcheggi: dopo 10 anni aprono i 372 stalli sotto piazza Nazzari 

Grande svolta per quanto riguarda il traffico e i parcheggi a Cagliari. A dieci anni dalla realizzazione, infatti, aprono i 372 parcheggi sotto piazza Nazzari, accanto al teatro Lirico. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Truzzu, che ha compiuto un nuovo sopralluogo nell’area: “Mentre proseguono i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza Nazzari, sono terminati quelli nel parcheggio interrato della piazza stessa iniziati lo scorso settembre. Questi interventi ci hanno permesso di adeguare gli impianti del parcheggio in seguito ai ripetuti atti vandalici per ottenere il certificato di prevenzione incendi in base alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. I lavori, costati oltre 135mila euro, hanno interessato in particolare l’implementazione e la manutenzione straordinaria degli impianti antincendio e di illuminazione e la sostituzione dell’armadio Rack, della centralina antincendio e delle porte di sicurezza”, spiega Truzzu.

“Tutto questo ci permetterà di riaprire il parcheggio entro un paio di mesi e di rimettere a disposizione dei cittadini ben 372 stalli in una zona nevralgica della città”.