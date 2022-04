Cagliari, svolta parcheggi a Bonaria: entro 2 mesi nuovi posti auto in via Caboni

Nuovo parcheggio in via Caboni. Tra 2 mesi sarà disponibile ai cagliaritani il parcheggio realizzato tanti anni fa nella zona di Bonaria ma da sempre utilizzato dai clienti di una palestra della zona. Oggi il sopralluogo della commissione comunale Mobilità. “Entro due mesi apriremo alla città un parcheggio con 75 posti auto”, spiega Marcello Piras, Udc, presidente della commissione Mobilità, “l’area apparteneva già all’amministrazione, ma veniva custodita da un privato in virtù di un vecchio accordo. Ora sarà sistemata con verde e illuminazione. I lavori stanno per partire e una volta conclusi l’area sarà data in gestione ad Apcoa o a Parkar come risarcimento per i parcheggi persi negli ultimi anni”.

“Meglio utilizzare l’area come parco”, chiede Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “nella zona esiste già un parcheggio. Mentre questo spazio è bellissimo e si trova tra due scuole e potrebbe essere prezioso per le attività scolastiche”.